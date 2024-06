Scandale des passeports diplomatiques : grand patron, parents de deux anciens ministres, guides religieux…, 130 bénéficiaires en sursis

Les titulaires de 130 passeports diplomatiques, délivrés entre le 1er février et le 31 mars 2024, pourraient perdre ce document officiel. Un rapport interne du ministère de l’Intégration africaine et des Affaires étrangères révèle que les conditions de délivrance desdits titres ne seraient pas conformes à l’orthodoxie en la matière.



L’Observateur, qui donne l’information, reprenant les conclusions du rapport en question, cite parmi les concernés des hommes d’affaires, des guides religieux, des commerçants, des transitaires, le président d’une grande organisation patronale, des membres des familles et belles-familles de deux anciens chefs de la diplomatie sénégalaise. La liste n’est pas exhaustive.



Ces derniers «ont intérêt à vérifier la validité de leur titre de voyage avant de se rendre à l’aéroport», suggère le journal, révélant que leurs noms pourraient être communiqués à la police des frontières pour une application de la mesure de suspension des passeports diplomatiques dans réviseur des nouvelles autorités.



L’Observateur renseigne que le rapport des services de Yassine Fall, la ministre de l’Intégration africaine et des Affaires étrangères, a été transmis au Premier ministre, Ousmane Sonko. Il concerne le service de délivrance des passeports diplomatiques, mais également d’autres organes dudit département.