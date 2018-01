Sport

Salah Ballon d’or : La forte réaction de Sadio Mané

Sadio Mané est fair-play. Arrivé deuxième au classement du Ballon d’or africain 2017, derrière l’Égyptien Mohamed Salah, sacré hier à Accra, au Ghana, l’attaquant sénégalais n’a pas fait la tête au moment de la pose photo. Il a affiché un grand sourire. Et pour sa réaction à chaud, il s’est montré aussi digne et beau joueur.



Dans les colonnes de Stades, il dit : «Je suis très fier de ma nomination parmi les trois finalistes (du Ballon d’or). Je peux dire que Liverpool a gagné le Ballon d’or (rires). Nous nous apprécions Mohamed Salah et moi. On aime jouer ensemble. Il a mérité ce prix pour tous les efforts qu’il a fournis.»

