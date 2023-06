Sadio Mané livre les clés de la victoire des lions

C'est dans les grands matchs que l'on reconnaît les grands joueurs, et Sadio Mané n'a pas fait exception à la règle. L'attaquant sénégalais a été étincelant en inscrivant deux buts et en étant à l'origine du deuxième but en offrant une passe décisive à Ismaila Sarr.

Lors de la conférence de presse, Sadio Mané a révélé que, dans un premier temps, l'équipe sénégalaise avait choisi de laisser le Brésil prendre l'initiative en adoptant un bloc bas et en jouant en contre-attaque. "Cependant, après leur égalisation, nous avons essayé de réagir en nous créant quelques occasions, et finalement nous avons réussi à égaliser", a-t-il déclaré.