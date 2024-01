SONG : "Mes joueurs doivent mouiller le maillot demain"

(Yamoussoukro) En conférence de presse d'avant-match Sénégal-Cameroun, le sélectionneur des Lions indomptables, a tenu un discours direct pour tenter de haranguer ses joueurs accrochés lors de leur premier match de la CAN 2023.



"L'heure n'est plus aux discours. On a eu un premier match et maintenant nous sommes tournés vers le second. On a mis en place une tactique qui nous permettra de sortir de ce match avec un résultat positif.



Demain, vous aurez un match à la dimension de l'équipe nationale du Cameroun. Les matchs se suivent mais ne se ressemblent pas. On a pris conscience de l'enjeu. Mes joueurs et moi avons à cœur de montrer d'autres choses demain.



Le football a ses réalités. Mes joueurs ont tout fait (face à la Guinée), mais ont manqué de réalisme. En football, c'est la finalité qui compte, le résultat. Mais je pense que demain, il y aura les buts qui vont entrer.



Mes joueurs doivent mouiller le maillot demain et se battre comme de vrais lions."