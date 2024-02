SENEGAL – L’UNION EUROPÉENNE APPELLE AU RÉTABLISSEMENT DU CALENDRIER ÉLECTORAL.

Après le vote par l’Assemblée du report de la présidentielle, l’Union européenne (UE) appelle les autorités sénégalaises à « rétablir le calendrier électoral, conformément à la Constitution du Sénégal et à la Charte de la Cedeao. » Pour l’UE, l’élection présidentielle doit être organisée à date due, c’est-à-dire le 25 février 2024.

En plus, l’UE « rappelle que l’exercice des libertés fondamentales comme celles de manifester et de s’exprimer sont des principes fondamentaux d’Etat de droit qui ne doivent souffrir d’aucune exception. »

Rappel…

La proposition de loi constitutionnelle adoptée lundi 5 février par le bloc des députés du pouvoir et de leurs alliés repousse la présidentielle au 15 décembre 2024 et prolonge de fait le mandat du president Macky Sall de neuf mois.