Retour de Karim Wade : révélations sur les tractations

Karim Wade «prépare activement son retour» au Sénégal. Bés Bi, qui donne l’information dans son édition de ce jeudi, précise que le candidat du PDS pour la prochaine présidentielle rêve d’un retour à la Abdoulaye Wade en 1999. Pour ce faire, il est en train de baliser le terrain, notamment en établissant un contact régulier avec certains cadres libéraux et en contrôlant les opérations de renouvellement des instances de la formation fondée par son père.



«Depuis Doha, le cheval du PDS peaufine ses stratégies, multiplie les contacts et recolle les morceaux», égrène Bés Bi. Mais son chronogramme reste un mystère. «Il parle directement avec certains d’entre nous. Mais avec d’autres, il semble se méfier», souffle un responsable libéral, contacté par le journal du groupe Emedia.



La même source signale que Wade-fils profite des renouvellements des instances du PDS pour mieux contrôler la formation libérale en vue de son retour au bercail. «Karim met beaucoup d’argent dans ces opérations pour garder la main sur le parti. C’est le meilleur moyen de renforcer sa légitimité. Avec ses sous, il arrive à imposer ses hommes, surtout des jeunes, face à des anciens qui, pour la plupart, avaient en réalité gelé leurs activités», confie un fidèle de l’ancien ministre d’État.



«Selon des indiscrétions» glanées par Bés Bi, Karim Wade voudrait remettre les pieds au Sénégal dans les mêmes conditions que son père en octobre 1999, prélude à son élection moins d’un an plus tard. «Il ne dit rien sur le modus operandi, mais il ne bouderait pas son plaisir de se faire accueillir comme un roi. Après tout, ce serait lancer sa campagne de la meilleure des manières», sourit un Karimiste.



Ce dernier est néanmoins préoccupé par une question : «Le pouvoir, qui bloque les candidats à tout-va, le laisserait-il faire ?»