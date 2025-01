Remise en cause du droit du sol : des États américains portent plainte contre le décret de Trump

Ce droit est garanti par le 14e amendement de la Constitution et permet à quiconque né aux États-Unis d’obtenir la nationalité américaine. 22 États estiment que le président a outrepassé ses fonctions.

Une coalition d'États démocrates américains a annoncé mardi 21 janvier porter plainte contre le décret signé par Donald Trump lors du premier jour de son mandat remettant en cause le droit du sol garanti par la Constitution. Deux plaintes séparées ont été déposées par 22 États au total, dont la Californie et l'État de New York, au lendemain de la prestation de serment du nouveau président, qui a signé une série de décrets censés réformer l'immigration aux États-Unis.

Parmi eux, la remise en cause du droit du sol, garanti par le 14e amendement de la Constitution et permettant à quiconque né aux États-Unis d'obtenir la nationalité américaine. S'il est appliqué, ce décret empêcherait le gouvernement fédéral de délivrer des passeports, des certificats de citoyenneté ou d'autres documents aux enfants nés sur le sol américain, à moins que l'un de ses deux parents ait la nationalité ou dispose d'un statut de résident permanent.