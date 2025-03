Francophonie : La Confédération des États du Sahel (AES) officialise son retrait de l'OIF

Dans un communiqué de presse conjoint, les ministres des Affaires étrangères de la Confédération des États du Sahel (AES) ont officialisé leur décision de quitter définitivement l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF). « Les chefs d'État du Burkina Faso, du Mali et du Niger [...] ont décidé, en toute souveraineté, du retrait des États membres de la Confédération AES de l'Organisation internationale de la Francophonie », peut-on lire dans le communiqué.



Il a également été précisé que « la décision de retrait a déjà fait l'objet d'une notification par les États membres de la Confédération AES, conformément à l'article 10 de la charte de l'OIF ». L'AES reproche à l'organisation d'avoir tourné le dos à ces trois pays. « Depuis l'avènement de la transition au Mali, au Burkina Faso puis au Niger, l'OIF, au lieu d'accompagner ces pays dans la réalisation des aspirations légitimes de leurs peuples, conformément à ses objectifs de paix, de coopération et de solidarité, s'est illustrée par l'application sélective de sanctions sur la base de considérations géopolitiques et par un mépris affiché pour leur souveraineté. »