« La seule chose que vous avez construite, c’est la destruction d’un pays » : Nathalie Yamb s’en prend à Paul Biya

« 43 ans de pouvoir et vous n’avez pas été capable de nous débarrasser du franc CFA… »

Elle a utilisé le même canal digital pour étriller sans ménagement le président camerounais.

« À quel moment avez-vous essayé de "décoloniser les mentalités", ou à "transcender le passé colonial" ? 43 ans au pouvoir , et vous avez été incapable de réformer ne serait que les programmes scolaires pour y raconter notre histoire, notre géographie, et équiper la jeunesse pour affronter les défis d’aujourd’hui et de demain. 43 ans de pouvoir et vous n’avez pas été capable de nous débarrasser du franc CFA, la chaîne coloniale par excellence…43 ans au pouvoir et vous n’avez pas été capable de mettre sur pied une commission nationale d’enquête sur les crimes commis pendant la colonisation… La seule chose que vous avez construite, c’est la destruction d’un pays qui , quand vous en avez pris la tête, se portait mieux qu’aujourd’hui. La seule chose que vous avez réussie, c’est de durer au pouvoir » a chargé Nathalie Yamb.

Le « Cameroun qui va debout », est un pays penché, quasiment couché,… »

Pour elle, le "Cameroun qui va debout", comme l'indique Paul Biya, "est un pays penché, quasiment couché, divisé par le tribalisme… Un pays gangrené par la 'cacocratie', la saleté, les mentalités tordues et l’injustice ". I