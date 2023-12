Randonnée Pédestre : près de 1000 participants pour célébrer les 54 ans de la CONFEJES

La Conférence des Ministres de la jeunesse et des sports de la Francophonie (CONFEJES) célèbre ses 54 ans cette semaine. Pour rendre la fête plus belle, près de 1000 participants s'étaient donnés rendez-vous, ce dimanche 3 décembre 2023, au Km 6, Avenue Cheikh Anta Diop (Stèle Mermoz) pour une grande randonnée pédestre "immersive dénommée "les Foulées Diplomatiques".



Le siège de la CONFEJES situé au Km 6 sur l'avenue Cheikh Anta Diop a refusé du monde, ce matin. Pour la célébration de son 54e anniversaire, la Conférence des Ministres de la Jeunesse et des Sports de la Francophonie (CONFEJES) a convié près de 1000 participants à une grande Randonnée Pédestre immersive dénommée "les Foulées Diplomatiques", organisée en partenariat avec la Fédération Sénégalaise. Une Semaine de la CONFEJES qui est bien partie, selon la Secrétaire Générale. "Je suis émue. C’est la semaine de la Confejes qui aura 54 ans. Je remercie la Fédération sénégalaise de randonnée pédestre, la Ligue de Dakar, tous les États et Gouvernements membres qui ont accepté de nous accompagner ce matin", a déclaré Louissette-Renée Thobi.



"C’est la 1ère fois qu’on fête l’anniversaire sous cette forme"



"Cette magnifique foule composée des enfants, des vieux et des jeunes. On a l’association des femmes et les volontaires. Ils sont venus à la 2ème journée de la semaine Confejes. Cela montre qu’au niveau de la Confejes et de la Francophonie, le mot solidarité, coopération et brassage, est quelque chose que nous pratiquons. Le bien-être de manière pérenne et l’activité physique sont utiles. C’est la 1ère fois qu’on fête l’anniversaire sous cette forme. On n’avait peur de ne pas avoir cette adhésion. On constate que la mobilisation a été à la hauteur. Je souhaite à tous les États membres et aux différents collaborateurs. Je remercie le Sénégal qui nous abrite depuis 54 ans", a conclu la Secrétaire Générale.



Pour la représentante de l'Organisation Internationale de la Francophonie (OIF), Rennie Yotova, "la jeunesse est un public cible". "Je félicite la Secrétaire générale d’avoir organisé cette journée de randonnée. Nous nous réjouissons de voir un tel enthousiasme, beaucoup de jeunes et une forte mobilisation."



De son côté, Hassan Naciri, ambassadeur du Maroc au Sénégal a d'abord "remercié Mme la Secrétaire générale de la Confejes, son équipe et toute la famille de la Francophonie. Je salue la présence des randonneurs qui ont répondu à l’appel. Le sport renforce les liens et nous avons besoin de ça pour rendre plus fort la Confejes."