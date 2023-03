Procès Sonko-Mame Mbaye Niang: Le Juge Pape Mohamed Diop se désiste

Pourtant la cour d'appel de Dakar avait rejeté la demande en récusation du juge Pape Mohamed Diop, introduite par un des avocats de Ousmane Sonko, Me Ousseynou Fall.



Le magistrat ne va pas juger finalement l'affaire opposant Mame Mbaye Niang à Ousmane Sonko. En effet, contesté par la robe noire susnommée, le juge Pape Mohamed Diop a décidé personnellement de se désister.



Ainsi il sera remplacé par son collègue Mamadou Yakham Keita qui va présider la séance prévue ce jeudi matin au tribunal de Dakar.



L'information a été livrée tard dans la nuit par ll’avocat Maître Cheikh Khoureyssi Bâ sur sa page Facebook.



"Et pourtant avec le dessaisissement du juge contesté et la nomination de M. Mamadou Yakham KEITA appelé à le remplacer au pied levé la Victoire de SONKO ne faisait plus l'ombre d'un doute ..." lit-on.