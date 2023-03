Prêt à Petrosen, rachats des part de Far et de Cairn… les chiffres de Woodside !

Woodside est aujourd’hui l’actionnaire majoritaire dans le pétrole sénégalais. Pour ce faire, il a acquis au fur de ces dernières années, les parts de FAR Limited et de Cairn Energy. Dans ses résultats financiers, la compagnie a fait le point sur ces acquisitions et sur le prêt accordé à Petrosen.



Le 7 juillet 2021, Woodside avait finalisé l'acquisition de la participation de FAR Sénégal dans le pétrole sénégalais (Une articipation de 13,67 % dans la zone d'exploitation de Sangomar et une participation de 15 % dans la zone d'évaluation RSSD restante). Le cout d’achat total est de 212 millions de dollars, renseigne Woodside. Les paiements conditionnels prennent fin au plus tôt le 31 décembre 2027, trois ans après la première vente de pétrole, et un paiement conditionnel total de 55 millions de dollars est atteint.



Aussi, Woodside a présenté ses chiffres sur l’acquisition des parts de Capricorn Sénégal Limited (Cairn Energy) qu’il avait acquis le 22 décembre 2020. Les 36,44 % de parts à Sangomar et 40 % dans la zone d'évaluation RSSD restante lui ont été cédé à un cout d'achat total de 527 millions de dollars. «La transaction a été comptabilisée comme une acquisition d'actifs. Des paiements supplémentaires pouvant atteindre 100 millions de dollars sont subordonnés aux prix futurs des matières premières et à l'apparition du premier pétrole avant 2025», renseigne la Compagnie.



Woodside a aussi annoncé avoir conclu un accord de prêt garanti avec Petrosen. La compagnie pétrolière a mis 450 millions de dollars à la disposition de la société nationale sénégalais pour l’aider à financer les coûts du projet Sangomar. «La facilité a une durée maximale de 12 ans et les remboursements semestriels du prêt doivent commencer au plus tôt le 30 juin 2025. La valeur comptable du prêt à recevoir est de 408 millions de dollars au 31 décembre 2022 (2021 : 335 millions de dollars», a informé l’opérateur de Sangomar.