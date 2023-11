Présidentielle 2024 : Ousmane Sonko intronise Bassirou Diomaye Faye comme Plan B

La galaxie Pastef, parti dissous, est déterminée à aller à la présidentielle de février 2024, ce, malgré les ennuis judiciaires de son leader, Ousmane Sonko.

En effet, à travers une déclaration lue, ce dimanche soir, dans Jotna Tv, le maire de Ziguinchor a choisi l'administrateur de l'ex-Pastef, Bassirou Diomaye Faye, comme son candidat à ces échéances électorales.



"Les candidats à la candidature à savoir Birame Souleye Diop et Guy Marius Sagna ont convenu, après concertation avec Ousmane Sonko, de parrainer le candidat Bassirou Diomaye Faye", a déclaré Sadikh Top, qui a lu la note.



Il informe que la collecte va débuter ce lundi 20 novembre sur toute l'étendue du territoire national et dans la diaspora.



Selon lui, les parlementaires Sagna et Diop vont faire une déclaration officielle à travers un point de presse.



Pour rappel, Bassirou Diomaye Faye est inculpé et placé sous mandat de dépôt, depuis mi-avril 2023, pour les "chefs d'outrage à magistrat, diffamation et actes de nature à compromettre la paix publique",