Préparation de la Coupe du Monde: 7 lions enflamment Saly

Le Sénégal a débuté hier, mardi à Saly Portudal sa préparation en direction de la Coupe du monde Russie 2018. En attendant le gros du groupe attendu dans les prochaines heures, sept joueurs ont effectué le premier galop d’entraînement. Les Lions s’entraîneront vendredi au stade Léopold Sédar Senghor de Dakar pour une dernière communion avec leur public.



Pour le début de la préparation, la Taniére n’a pas affiché complet lors de la première séance d’entrainement tenue hier, mardi 22 mai, dans le complexe sportif de l’Institut Diambars. Près du tiers de l’effectif a répondu présent au galop dirigé par Aliou Cissé. Autour du capitaine Cheikhou Kouyaté, on note la présence des joueurs du évoluant en Angleterre notamment Cheikh Ndoye, Gana Guèye, Mame Birame Diouf, Alfred Ndiaye, Pape Alioune Ndiaye mais aussi l’«Allemand» Salif Sané.



Dans l’attente du gros de la troupe attendu dans les prochaines heures, le menu d’hier était fait de décrassage et d’une mise en jambes d’une heure quelques minutes. En lieu et place du coach Aliou Cissé, il revenait au capitaine des Lions Cheikh Kouyaté d’adresser quelques mots à la presse et d’indiquer la voie des Lions qui se doivent de «construire leur propre histoire » lors de cette Coupe du monde qui se joue tous les quatre ans. «Tous les moyens ont été mis pour y être ».



«GARDER LE RYTHME POUR ETRE AU TOP»



Le capitaine des Lions compte sur une bonne préparation afin de pouvoir répondre aux attentes des Sénégalais et être prêts pour les matchs. Interpellé sur les prochaines matchs amicaux, Cheikhou Kouyaté dira qu’il faudra les aborder un à un et selon leur spécificité. «Nous nous devons de garder le rythme pour être au top sinon tout sera perdu d’avance », avance-t-il. Le milieu de terrain de West Ham note la sérénité au sein de Tanière et reste uni derrière Sadio Mané qui va jouer la finale de la ligue des champions face au réal Madrid. «Tout le monde lui souhaite la victoire et personne ne supporte le Real », lance-t-il. Il faut souligne que cette premiére séance de Saly-Portudal s’est déroulée dans une grande ambiance et au son du jambadong qui a fait danser le nombreux public venu communier avec leur équipe. Une rencontre que les supporters ont tenu à immortaliser à travers des selfies avec leur «Lion». Le tout sous la surveillance discrète des forces de sécurité. Vendredi après-midi, avant de rallier Vittel en France, les Lions vont s’entraîner au stade Léopold Sédar Senghor de Dakar pour une dernière communion avec leur public.