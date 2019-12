Premier League : battu à Wolverhampton après avoir mené 2-0, Manchester City laisse Liverpool s'envoler dans la course au titre

Réduit à 10 dès la 12e minute, Manchester City a mené 2-0 avant de s'écrouler à Wolverhampton (2-3) vendredi, la faute notamment à une erreur de Benjamin Mendy.

Les Citizens ont peut-être définitivement fait une croix sur le titre vendredi, à Wolverhampton (2-3). Au bout d'une soirée renversante qui les aura vus compter deux buts d'avance en infériorité numérique (50e, 2-0), les hommes de Pep Guardiola ont fini par s'écrouler dans les 10 dernières minutes, abandonnant trois points cruciaux qui les éloignent un peu plus d'une équipe de Liverpool intouchable, écrasante de supériorité contre Leicester (4-0) la veille. À mi-saison, ils accusent déjà 14 unités de retard sur les Reds, qui ont joué un match de moins.

Réduits à 10 dès la 12e minute après l'exclusion de leur gardien, Ederson, venu heurter Diogo Jota en dehors de sa surface, les Mancuniens ont d'abord dû penser qu'ils étaient maudits quand ils ont vu Rui Patricio détourner le penalty de Raheem Sterling à peine 10 minutes plus tard (23e). Mais l'arbitre l'a donné à retirer, et Sterling, contre l'avis de Guardiola (qui voulait changer de frappeur), a cette fois trompé le gardien portugais en deux temps (25e, 1-0).

En infériorité numérique, les Citizens ont ensuite été contraints d'abandonner le ballon à leurs hôtes, ce qui n'est pas dans leurs habitudes (38% de possession sur l'ensemble du match). Mais ils n'ont pas davantage subi pour autant. Mieux, Sterling a doublé la mise d'une balle piquée parfaitement sentie au retour des vestiaires, habilement lancé en profondeur par Kevin De Bruyne (50e, 2-0).

On pensait alors le match plié, mais le virevoltant Adama Traoré, double buteur à l'aller (2-0), lui a donné une autre saveur en réduisant le score sur un exploit personnel (69e, 1-2), avant de profiter de la naïveté de Benjamin Mendy - qui voulait accompagner un ballon en sortie de but - pour offrir le but de l'égalisation à Raul Jimenez (73e, 2-2). Dans leur élan, les Wolves ont continué de pousser et leurs adversaires de reculer, jusqu'à ce que Matt Doherty (un défenseur) ne se joue de Nicolas Otamendi puis ne trompe Claudio Bravo (89e, 3-2). Renversant.