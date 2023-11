Patrouilleur doté d’un système de missiles : La dernière commande de l'armée auprès de Piriou

L’armée du Sénégal, qui a passé la commande d’un nouveau patrouilleur depuis 2019, va bientôt réceptionner le navire armé. Le cout de la commande n'a pas été dévoilé.



L'armée sénégalaise va réceptionner un nouveau patrouilleur équipé de système de lance-missiles. L’information a été donnée par le constructeur naval français Piriou, qui a annoncé la livraison de la deuxième unité du programme de navires Opv 58 de classe S pour la marine sénégalaise.



Piriou déclare que le contrat avait été signé en novembre 2019. Il prévoyait l'acquisition de trois patrouilleurs offshore. Ainsi, l’un dénommé «Walo» a été livré en juin dernier. Le second, baptisé «Cayor», est en cours d'aménagement à Concarneau. Le troisième, «Niani», bat désormais pavillon sénégalais.



Long de 62,2m avec une largeur de 9,50 m, le patrouilleur est doté d’un tirant d’eau de 2,90m avec une vitesse de 21 nœuds. Il sera équipé de systèmes de missiles avec un canon principal de 76 mm, 4 missiles antinavires Marte MK2/N placés à l'avant, 2 mitrailleuses habitées de 12,7 mm sur les ailes du pont, et d'un système sol-air Simbad-Rc par Mbda etc.