PROCES: " Khalifa Sall n’a rien fait", selon ses avocats

Le maire de Dakar, Khalifa Sall, n’a rien à se reprocher dans l’affaire de malversations présumées dont le procès se tient devant la chambre correctionnelle du Tribunal de grande instance de Dakar, ont à nouveau plaidé mardi ses avocats qui parlent d’un ’’dossier politique’’.



L’édile de la capitale sénégalaise, en détention préventive depuis le 7 mars dernier, est poursuivi pour détournement de deniers publics, escroquerie et association de malfaiteurs portant sur 1, 6 milliard de FCFA dans le cadre de la gestion de la "caisse d’avance’’ de la mairie Dakar.



Mais si l’on en croit ses avocats, qui ont continué leurs plaidoiries ce mardi, le maire de Dakar "n’a rien fait", cette affaire relevant d’un "dossier politique" selon eux.



"On lui a fabriqué une panoplie de délits. Il a fait ce que tous les maires ont fait avant lui. Nous faisons confiance au tribunal. Nous souhaitons que tout le monde sorte grandi de ce procès", a plaidé Me Wagane Diouf, l’un de ses avocats.



"On ne peut pas plaider ce dossier sans parler de politique, car il s’agit du maire de la capitale du Sénégal, Dakar", a souligné son confrère Me Issa Diop, au deuxième jour des plaidoiries de la défense.



"Il n y a pas de détournement, car l’argent a été mis à la disposition du maire par le conseil municipal. L’Etat n’a rien à voir avec la gestion de la mairie de Dakar", a soutenu Me Diop.



Pour Me Abou Dialy Kane, le procureur, Serigne Bassirou Guèye, "ne peut pas demander la relaxe pour les percepteurs municipaux et laisser Khalifa Sall en prison, alors que leur destin est intimement lié à celui de Khalifa Sall".



A ses yeux, "il y a une absence de motivation par référence dans le réquisitoire introductif du procureur qui reprend mot à mot l’ordonnance de renvoi. Un fait qui est plus grave que les délits qu’on reproche aux prévenus". "Dans ce pays, a conclu l’avocat, il y a la crise des valeurs".

