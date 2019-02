Candidature de Khalifa Sall : la Cour de la Cedeao se dit compétente et va mettre en délibéré demain vendredi

Suite à l'invalidation de la candidature de la Khalifa Ababacar Sall par le Conseil constitutionnel, lundi, 13 janvier 2019, ses avocats avaient introduit un recours en procédure de référé au niveau de la Cour de justice de la CEDEAO.



Ce, jeudi 7 février 2019, la juridiction communautaire a entendu les parties sur les exceptions d'incompétence de ladite cour à connaître des demandes de Khalifa Ababacar Sall sur la recevabilité de la requête en référé. Après concertations, la Cour a annoncé qu'elle était bien compétente et que la requête était parfaitement recevable.



Cette même juridiction a ensuite entendu les parties sur l'opportunité de prendre ou non des mesures provisoires pour que l'ex-maire de Dakar détenu à Reubess, dans l'affaire dite de la caisse d'avance, puisse participer à la présidentielle de 2019. Et sur cette question la cour décide de mettre en délibéré demain-vendredi à 10 h.