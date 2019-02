Tamba : les 24 gardes du PUR mis en cause et le chauffeur du bus déférés ce vendredi

L’enquête sur les affrontements de lundi dernier entre militants du Parti de l’unité et du rassemblement (Pur) et ceux de la coalition Benno bokk yakar (Bby) ayant entraîné la mort de deux jeunes et plusieurs blessés, poursuit son cours. En effet, les 24 éléments de la garde rapprochée d’El Hadji Issa Sall arrêtés dans cette affaire de même que le chauffeur du bus qui a écrasé le jeune Cheikh Touré, Mathieu, vont être déférés au parquet ce vendredi.



Le nouveau commissaire, Hamady Baldé, est en train de faire le dernier réglage pour leur transfert.