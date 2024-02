Nathalie Yamb: « Macky va démissionner juste avant la fin de son mandat »

« Macky Sall ne va pas organiser l’élection présidentielle avant le 2 avril ». C’est l’avis Nathalie Yamb, qui estime que le leader de BBY envisage la reprise complète du processus électoral pour permettre à Karim Wade d’être candidat.



La panafricaniste affirme que Macky Sall va perdre du temps en organisant un dialogue « que personne ne lui a demandé, puis il va démissionner juste avant la date fatidique de la fin de son mandat. »



Ainsi, conformément à l’article 31 de la constitution, le président de l’Assemblée nationale aura alors jusqu’à 90 jours pour organiser de nouvelles élections.



« Le but n’étant pas seulement de gratter 3 mois supplémentaires, mais surtout de reprendre complètement le processus électoral à zéro, de rouvrir les candidatures et donc de permettre à Karim Wade d’être candidat », termine la Camerounaise sur X (ex Twitter).