NBA Academy Africa : plus de 70 jeunes talents issus de 26 pays, à Saly pour 4 jours

71 jeunes basketteurs issus de 26 pays se réunissent à Saly (Mbour), depuis ce 6 avril 2023, pour étaler leur talent à l'occasion de la première édition de NBA Academy Showcase.



Trois Academies de la NBA basées en Australie, en Inde et au Mexique ont retrouvé celle africaine à Saly pour un Showcase étalé qui sera clôturé dimanche prochain sur la petite côte. Ce spectacle regroupe 71 jeunes talents issus de 26 pays, sous le regard de plusieurs recruteurs de clubs de NBA et d’universités. L'objectif est de permettre à ces jeunes de progresser. Sachant que depuis l’ouverture de la NBA Academy Africa en 2017, 29 participants et participantes ont été inscrits dans des lycées de la Division I du Championnat NCAA masculin de basket-ball aux États‑Unis ou ont signé des contrats professionnels. Franck Traoré, chef des opérations de la NBA Academy Africa, s'est exprimé sur vrai le sens de ce Showcase.