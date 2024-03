Mort de Mouhamed Diop : La police de Pikine attaquée après l'inhumation du défunt

Des heurts ont éclaté ce mercredi à Pikine. Après la mort et l’inhumation d’un jeune homme du nom de de Mouhamed Diop dit Taya à Pikine, suite à son arrestation, des jeunes ont attaqué le commissariat de Pikine. Ils ont barré la route, cassé des véhicules et brûlé un bus Dakar Dem Dikk.



Le certificat de genre de mort, suite à l’autopsie de «Ameth Taya» conclut que le décès est dû «aux complications métaboliques et hémodynamique d’un polytraumatisme avec fractures déplacées des arcs postérieur de la 4e et 9e côtés, contusion pulmonaire et légion fessière avec infiltration hémorragique importante, traumatisme du coude gauche. Par ailleurs on note de multiples abrasions cutanées et une tuberculose pulmonaire évolutive».