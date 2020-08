Mercato - Guardiola est à Barcelone… pour Messi ?

Pep Guardiola se trouve actuellement à Barcelone. Pour voir Lionel Messi, qui souhaite rejoindre Manchester City cet été ?

Une photo, et des milliers de rumeurs. Pep Guardiola ne l’a pas fait exprès, mais sa présence à Barcelone a trouvé un écho particulier sur les réseaux sociaux après une visite dans un restaurant huppé de la capitale catalane. Le chef a voulu immortaliser ce moment avec l’ancien coach du Barça, et a ensuite publié le résultat sur la toile.

Guardiola est à Barcelone, donc. "Mais ce n’est pas un scoop", rappelle le Mundo Deportivo, sachant que l’entraîneur de Manchester City y possède une maison, et qu’il était accompagné par sa famille. Mais, forcément, les rumeurs envoyant Lionel Messi chez les Skyblues ont offert une autre grille de lecture à ce séjour.

Un autre haut dirigeant de City en Catalogne

D’autant plus que d’après les informations de MD et de l’émission El Chiringuito, Guardiola est bien à Barcelone pour rencontrer Messi, avec qui il a déjà eu un entretien téléphonique. Et ce n’est pas tout : Ferran Soriano, autre haut dirigeant de City, se trouve également en Catalogne.

Officiellement, Soriano se rend à une réunion pour le club de Girona, qui appartient au City Football Groupe. Mais sa présence a elle aussi eu le don d’alimenter les rumeurs de transfert, lequel ne sera effectif uniquement lorsque la direction barcelonaise acceptera de négocier. D’après MD, ce n’est pas demain la veille…