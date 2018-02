Echos du tribunal

Me Seydou Diagne, avocat de Khalifa SALL : "Le réquisitoire du procureur est politique"

Les avocats de Khalifa Sall ont attentivement suivi le réquisitoire du Procureur de la République. Me Seydou Diagne, affirme qu'il n'a pas été surpris et décèle une forte connotation politique dans le réquisitoire de Serigne Bassirou Guèye. "On a noté pleines de contradictions pare qu'il cite des infractions qui n'ont jamais été mentionnées dans le dossier comme le recel. L'autre chose que nous relevons, c'est que son réquisitoire a une forte connotation politique. Ça ne nous a pas échappé et nous lui répondrons la semaine prochaine", promet l'avocat.



"La défense est sereine"

Malgré les 7 ans de prison ferme requis contre le maire de Dakar, ses conseils se disent sereins. "La défense est sereine. Le réquisitoire du procureur de la République est pour nous, une chanson qui est connue. Cette réquisition, c'est un peu ce qu'il avait annoncé dans son réquisitoire pour demander le placement sous mandat de dépôt de nos clients. Donc, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il n'y a pas de surprises", a indiqué Me Guèye, au sortir du tribunal

AAD Senxibar

