Mbappé à Madrid ? La réponse du Real

La fin du mercato se profile sérieusement et la situation dans le dossier de Kylian Mbappé apparaît figée. Le Real Madrid n'a fait aucune offre au PSG pour son attaquant vedette, et Florentino Perez ne bougera que si Mbappé fait le premier pas.



Le doute planera jusqu’au 1er septembre à minuit, et cela même si toutes les tendances vont vers une présence de Kylian Mbappé dans l’effectif parisien pour la saison 2023-2024. Si en France, les doutes se sont estompés sur ce sujet, en Espagne, des médias proches du Real Madrid continuent à évoquer un possible coup de théâtre lié à une offre de dernière minute transmise par Florentino Perez à Nasser Al-Khelaifi. Une proposition dont le montant évolue entre 120 millions et 250 millions d’euros selon les sources, et qui serait en mesure de faire réfléchir le président du Paris Saint-Germain.



Madrid attend un geste de Mbappé



Toutefois, même cet alléchant scénario suscite des doutes, y compris pour Defensa Central, qui a toujours pensé que le crack français allait débarquer à Santiago-Bernabeu cet été. Non pas que le Real Madrid renonce à l’idée de recruter Kylian Mbappé cet été, mais Enrique Sanz, journaliste de Defensa Central, révèle que le président des Merengue aurait fait savoir à la maman de Kylian Mbappé qu’il refusait de faire directement une offre à Nasser Al-Khelaifi, et qu’il fallait que le numéro 7 du PSG prenne l’initiative de demander à son patron de le transférer d'ici à la fin de ce mercato. Si Mbappé refuse de faire le premier pas officiellement, alors Madrid tournera le dos au joueur, du moins lors de cette fenêtre des transferts.

Car ce que souhaite avant tout, et depuis longtemps, Florentino Perez, c'est que le champion du monde 2018 sorte du silence et annonce publiquement qu'il veut partir de Paris pour rejoindre immédiatement le Real Madrid. Tant que cela ne sera pas fait, alors le club espagnol ne fera rien, le choc vécu l'an dernier lorsque Kylian Mbappé avait finalement prolongé au Paris Saint-Germain ayant servi de leçon. Ne voulant plus vivre une telle humiliation, le patron de Madrid laisse donc la responsabilité de tout cela au joueur de 24 ans. Et cela tombe bien pour le PSG, Mbappé a dit et répété qu'il serait à Paris cette saison.