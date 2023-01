Maodo Malick Mbaye sur RFM matin « Mansour Faye n’est nullement épinglé par ce rapport de la cour des comptes »

Interpellé dans RFM Matin sur le rapport de la cours des comptes qui épingle certains ministres dont le beau-frère du Chef de l’état MANSOUR Faye , Maodo Malick Mbaye Dg de l’Anamo se veut formel « A la lecture lucide et dépassionnée de la totalité du rapport sur 177 pages et 83 recommandation, le Ministre Mansour Faye n’a été nullement épinglé par la cour des comptes. C’est pourquoi je suis étonné de sa sortie médiatique du ministre et maire de Saint Louis . PourJ’ai lu l’entièreté du rapport et je n ai vu nul part où il est cité. Je suis ordonnateur de dépenses et je sais bien comment cela se passe.

La cour a été interpellé le DAGE qui certainement sera en mesure de s’expliquer .

Les vérificateurs de la Cour des comptes ont demandé à certains DAGE de ministères de fournir des explications par rapport à certaines dépenses. Il faut beaucoup de calme et de lucidité dans cet affaire . »