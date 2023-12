Manar Fall (Pétrosen): «Avec le Gaz, on a la possibilité de réduire de 30 à 40% le prix de l’électricité»

L’année prochaine, le Sénégal commencera à produire du Gaz. Ce qui pourrait faire baisser substantiellement la facture d’électricité des sénégalais, selon Manar Fall, Directeur général de Petrosen Trading & Services.



Le gaz que le Sénégal va produire pourrait faire baisser de 30 à 40% la facture d’électricité des ménages sénégalais. C'est ce qu'a déclaré Manar Fall Manar Fall, Directeur général de Petrosen Trading & Services.

«Tout le monde se plaint du fait que nos factures d’électricité sont élevées. En remplaçant le fioul qu’on utilise aujourd’hui, qui fait 70% du cout de l’électricité au Sénégal, par du Gaz, on a la possibilité de réduire d’à peu près à 30 à 40% le prix de l’électricité», a indiqué Manar Fall.





S’exprimant lors de la 5ème édition du du Gingembre littéraire, il ajoute que la production de gaz permettra aussi aux entreprises d’être un peu plus efficientes et productives et ainsi tirer le pays vers l’industrialisation.





Manar Fall expliquera aussi que le pays a un projet de fabrication d’urée à partir du gaz. Un projet de 1,5 milliards de dollars pour produire 1,2 millions de tonnes d’urée avec le gisement gazier de Yakaar-teranga.





L’idée, dit-il, c’est de pouvoir approvisionner nos agriculteurs et de leur permettre de produire plus tout en exportant. «On va pouvoir inverser la balance des paiements. Plutôt que d’importer de l’urée, on va exporter vers des pays comme les Usa, le Brésil et dans la sous-région. Et c’est cela le bon schéma», indique M. Fall.