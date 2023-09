Mahrez à Constantine, Bounedjah au repos...tout sur la préparation des Algériens

Prochain adversaire de l'équipe du Sénégal en amical, la sélection algérienne poursuit sa préparation à Constantine. Ce mardi, les Fennecs ont enregistré la présence de leur star Riyad Mahrez, renseigne le site officiel de la Fédération algérienne de football (FAF).



Pour leur deuxième séance d’entraînement au niveau du complexe du Chahid Hamlaoui de Constantine, ce mardi 5 septembre 2023, les Verts sont d’abord passés par la zone mixte où de nombreux représentants des médias nationaux étaient présents pour interviewer les Sofiane FEGHOULI, qui fait son grand retour au sein de la sélection, le gardien Anthony MANDREA, Youcef ATAL et Abdelkahar KADRI.



Ils seront également imités par le sélectionneur national, Djamel BELMADI, qui s’est exprimé longuement sur les deux prochains matchs et bien d’autres sujets avant d’aborder la séance.



Mahrez rejoint la sélection hier après-midi



Aux premiers exercices, on notera la présence de Ryad MAHREZ, qui a rejoint la sélection dans l’après-midi, en raison de son mariage. Mais c'est sans la présence de Rami BENSEBAINI et Baghdad BOUNEDJAH, laissés au repos ; alors qu’Ahmed TOUBA a repris le travail avec le reste de ses coéquipiers.



Une séance consacrée à l’aspect tactique



L’essentiel de la séance a été consacré à l’aspect tactique où le coach national a mis ses joueurs en oppositions ; d’abord en trois équipes (porteurs de chasubles verts, oranges et violets) avec quatre mini buts puis en deux équipes sur la totalité du terrain jusqu’à 20h15 (19h15 GMT).



La finition s’est faite devant la cage où se sont relayés les trois gardiens MANDREA, ZEGHBA et BENBOT pour faire face aux frappes de leurs camarades.



Les Fennecs à Annaba, ce mercredi



Pour la journée du mercredi 6 septembre, la sélection nationale ralliera par avion la ville d’Annaba où elle effectuera sa dernière séance d’entraînement avant d’affronter la Tanzanie, demain, pour le compte de la 6ème journée du groupe F des éliminatoires de la CAN TotalEnergies – Côte d’Ivoire 2023.



Après cette rencontre, l'Algérie prendra la direction de Dakar où elle affrontera en amical, le Sénégal, le 12 septembre prochain à 19h GMT.