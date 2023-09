MERCATO: OBJET D'UNE DERNIÈRE PROPOSITION RECORD D'AL-ITTIHAD, SALAH VERS LE TRANSFERT LE PLUS CHER DE L'HISTOIRE?

Al-Ittihad tenterait le tout pour le tout dans la dernière ligne droite du marché saoudien pour s'offrir Mohamed Salah. La presse anglaise indique que le club de Karim Benzema va transmettre une offre demesurée de près de 235 milllions d'euros pour arracher l'Egyptien à Liverpool.

Alors que le marché des transferts est toujours ouvert en Arabie saoudite, et ce jusqu'à jeudi soir, Al-Ittihad ne lâche pas l'affaire pour Mohamed Salah.

Selon le Daily Mail, le club où évoluent notamment Karim Benzema, Fabinho ou encore N'Golo Kanté pourrait faire une nouvelle offre de 233,5 millions d'euros (200M£) à Liverpool pour s'offrir l'attaquant égyptien. Si celle-ci était acceptée, cela constituerait un montant record pour le transfert d'un footballeur (après Neymar et ses 222 millions d'euros).

Une offre monumentale de 150M€ déjà refusée

Une délégation d’Al-Ittihad serait même à Londres pour tenter de convaincre le 3e de Premier League. Le média anglais précise qu'une fois dégaînée, cette offre constituerait la dernière tentative des Saoudiens pour l'attirer. Les Reds auraient déjà refusé jeudi dernier une proposition de plus de 150 millions d'euros pour racheter les deux dernières années de contrat de la star de 31 ans.