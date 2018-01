Sport

Liverpool, Mondial, Ballon d’or : Les 3 grands défis de Sadio Mané en 2018

Depuis ces débuts en professionnel avec Metz, Sadio Mané a toujours progressé au fil des années. L’année 2017 n’a pas dérogé à la règle. L’enfant de Sédhiou a terminé meilleur buteur de Liverpool en championnat avec 13 buts, il s’est hissé avec le Sénégal jusqu’en quart de finale de la CAN 2017 avant de se qualifier en coupe du monde avec les Lions. L’international Sénégalais a aussi terminé 23ème au classement du ballon d’or mondial et 2ème à celui de l’Afrique. Mais selon le quotidien sénégalais Stades, Sadio Mané devra redoubler d’efforts pour relever ces 3 défis de 2018.



Redevenir incontournable avec Liverpool



La saison dernière, Sadio Mané était la principale arme des reds de Liverpool. Mais avec la venue et l’explosion de Mohamed Salah, le feu follet sénégalais a perdu l’impact qu’il avait sur le jeu de Liverpool. En effet, même avec un début de saison sur les chapeaux de roues avec 3 buts lors de ces 3 premiers matchs, Mané a vu son élan coupé net lors du match contre Manchester City (3ème journée, 5-0) où il avait écopé d’un carton rouge et une suspension. Après son retour, Sadio Mané se blesse aux adducteurs, une blessure qui l’éloignera des terrains pendant plusieurs semaines. Pendant cette longue absence, Mohamed Salah est devenu incontournable avec Liverpool en enchaînant but sur but. Et malgré son retour, Sadio Mané verra son temps de jeu drastiquement diminué avec des matchs entiers sur le banc des reds de Liverpool. Dés lors, le principal défi de l’international Sénégalais sera de redevenir incontournable avec Liverpool en 2018.



Faire un bon mondial 2018 avec le Sénégal



Le deuxième défi de Sado Mané sera de faire un bon mondial 2018. À l’image d’El Hadji Diouf en 2002, Sadio Mané devra porter le Sénégal à bout de bras en Russie. Diouf avait fini la coupe du monde 2002 en quart de finale et avec le titre de 7ème meilleur joueur du tournoi. Une prouesse que devra impérativement égaler le joueur de Liverpool pour espérer battre le record de Diouf et amener le Sénégal en quart de finale voire plus haut lors du mondial de 2018.



Décrocher le ballon d’or 2018



Troisième en 2016, deuxième en 2017, premier en 2018 ? C’est ce que tout le peuple sénégalais espère. Devancé par son coéquipier en club, Mohamed Salah, en 2017, Sadio devra faire une meilleure saison que l’Égyptien pour espérer être ballon d’or. Et cela passe par redevenir incontournable avec Liverpool, mais il est seulement buteur à 5 reprises en championnat et 3 en ligue des champions alors que Salah a déjà marqué 17 fois en championnat et 6 en ligue des champions. Le Sénégalais devra alors faire une très bonne deuxième partie de saison pour devancer Salah en club et ensuite faire une décente coupe du monde avec le Sénégal.



