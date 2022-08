Ligue des Champions : Lewandowski vs Mané, duel inévitable

Ce jeudi, l'UEFA effectuait le tirage au sort de la 68e édition de la Ligue des Champions. Sadio Mané retrouve Lewandowski.



Jour J pour les 32 clubs qualifiés pour la Ligue des champions ! Trois mois après la victoire du Real Madrid au Stade de France face à Liverpool, les Merengues remettent leur titre en jeu et cela commençait par le tirage au sort de la phase de poules, ce jeudi à Istanbul, qui accueillera la finale de l'édition 2022/2023. Bayern Munich, FC Barcelone, Inter Milan, Viktoria Plzen est le groupe de la mort.



Un face à face qui promet



C'est ce qu'on appelle un duel inévitable. Sadio Mané et Robert Lewandowski vont croiser le fer cette saison en phase de groupes de la Ligue des champions. Un face-à-face qui promet ! Surtout que le Bayern et le FC Barcelone partagent le groupe C. Pire, après avoir réussi à recruter l'international sénégalais cet été, le FC Bayern Munich affrontera le FC Barcelone, avec l’ambition de prendre sa revanche sur son ex-attaquant, Lewandowski qui a forcé son départ de la Bavière vers la Catalogne.



Une rencontre qui sera forcément marquée par le duel entre les deux attaquants considérés parmi les meilleurs au monde actuellement: Mané et Lewandowski. A l'heure actuelle, les deux hommes portent l’attaque de leurs équipes respectives depuis le début de cette nouvelle saison. Recruté pour remplacer le Polonais, Mané fait déjà parler de lui du côté de Munich avec quatre buts toutes compétitions confondues.



De son côté, Robert a commencé à se signaler le week-end dernier avec un doublé qui a lancé sa saison en Liga. Mais comme on dit, on ne peut pas échapper à son destin. Le nouvel attaquant du FC Barcelone, va retrouver son club où il est joué pendant huit ans avant de forcer son départ pour le Barça. Reste maintenant à savoir qui réalisera le meilleur match lors de leurs deux confrontations (aller-retour).



Le coup d'envoi de la Ligue des Champios sera donné prévu le 6 septembre 2022.