Transféré à Al-Hilal contre 90 millions d'euros, Neymar a atteint les 400 millions d'euros investis sur lui depuis le début de sa carrière. Le Brésilien redevient le joueur le plus cher de l'histoire en transferts cumulés.



Neymar est à nouveau le joueur le plus cher de l'histoire en transferts cumulés. Ce mardi, le PSG a vendu l'attaquant brésilien à Al-Hilal contre 90 millions d'euros. Il y a six ans, le club parisien avait déboursé 222 millions d'euros, soit le montant de la clause libératoire, pour recruter la star.



En comptant son départ de Santos au FC Barcelone (environ 88 millions d'euros), le joueur de 31 ans a donc coûté un total de 400 millions d'euros en l'espace de trois transferts. C'est plus que Romelu Lukaku, qui a connu cinq clubs en dehors des prêts, pour plus de 330 millions d'euros en transferts cumulés.



Trois Français dans le top 10



Parti libre à Al-Nassr en janvier dernier, Cristiano Ronaldo a coûté 247 millions d'euros en carrière, avec un record pour lui de 117 millions d'euros lors de son départ à la Juventus en 2018, en provenance du Real Madrid. Ousmane Dembélé, est proche du Portugais avec 220 millions d'euros investis sur lui.



Le top 5 est complété par l'attaquant espagnol Alvaro Morata, qui a souvent été transféré avec en point d'orgue les 66 millions d'euros investis par Chelsea à l'été 2017 pour recruter un joueur qui évoluait alors au Real Madrid. Kylian Mbappé et Antoine Griezmann pointent eux derrière Philippe Coutinho, avec 180 millions d'euros. L'attaquant du PSG a atteint cette somme avec son transfert en direction du club parisien là où le joueur de l'Atlético de Madrid a accumulé trois départs pour arriver à cette somme.



Le top 10 des joueurs les plus chers en transferts cumulés:



1- Neymar : 400 millions d'euros

2- Romelu Lukaku : 330 millions d'euros

3- Cristiano Ronaldo :247 millions d'euros

4- Ousmane Dembélé : 220 millions d'euros

5- Alvaro Morata :190 millions d'euros

6- Philippe Coutinho: 180,3 millions d'euros

7- Kylian Mbappé, Antoine Griezmann: 180 millions d'euros

9- Angel Di Maria: 179 millions d'euros

10- Zlatan Ibrahimovic: 169 millions d'euros