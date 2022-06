Le salaire négocié par Sadio pour son transfert au Bayern

Le site L'Equipe consulté par Onze Mondial, confirme pour Sadio Mané qui s'est mis d'accord avec le Bayern Munich pour son futur contrat.



Maintenant que Liverpool a conclu l'arrivée de Darwin Nunez, avec Benfica qui a officialisé le transfert conclu avec les Reds, le club de Jurgen Klopp peut négocier l'autre dossier chaud de ce début de Mercato : le transfert de Sadio Mané. L'attaquant sénégalais veut un nouveau challenge et son avenir semble s'inscrire du côté du Bayern Munich.



Un salaire de 13 milliards FCFA annuels !



Hier soir, plusieurs journalistes annonçaient en effet un accord imminent entre l'attaquant sénégalais et le Bayern Munich pour un futur contrat. Annonce confirmée ce lundi matin par L'Equipe qui assure même que l'accord est désormais conclu, Sadio Mané ayant négocié un salaire XXL de 20 millions d'euros (13 milliards FCFA) brut annuels du côté de la Bavière !



Reste désormais aux deux clubs à s'entendre sur l'indemnité de transfert. Alors qu'un déplacement des dirigeants du Bayern Munich à Liverpool est prévu, l'Equipe assure que le club anglais pourrait baisser ses exigences dans les négociations, réclamant un transfert autour des 40 millions d'euros (26 milliards FCFA), après en avoir demandé 10 millions d'euros (6 milliards FCFA) de plus soit un total de 50 millions (32 milliards FCFA).