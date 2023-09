Le préfet de Dakar interdit le rassemblement du F24 de ce vendredi

Le rassemblement prévu par le F24, ce vendredi, à la place de la nation, n’aura finalement pas lieu. Le préfet de Dakar a décidé de l’interdire.



«Est interdit le rassemblement projeté le vendredi 15 septembre 2023, de 15 heures à 19 heures, à la Place de la Nation, par messieurs Samba Loum. Latyr Ndoye et Papa Diallo Sylla, au nom d'une structure dénommée mouvement Y’en a marre», indique Mortalla Tine, le préfet de Dakar, dans son arrêté numéro 0341/P/D/DK. Des risques de troubles à l'ordre public et l’entrave à la libre circulation des personnes et des biens, sont les deux raisons avancées par Mortalla Tine.