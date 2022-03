Le nouveau classement FIFA dévoilé

Le nouveau classement FIFA a été dévoilé, ce jeudi par la Fédération Internationale de Football Association (FIFA).



La FIFA a dévoilé ce jeudi son classement des nations actualisé. Très important car permettant de déterminer les chapeaux qui seront utilisés pour le tirage au sort de la Coupe du monde 2022 vendredi, ce classement est marqué par un changement retentissant au niveau mondial : leader depuis novembre 2018, la Belgique perd son trône, doublée par le Brésil, qui s’empare des commandes !



Le Sénégal toujours leader en Afrique



Si la CAN 2021 avait provoqué plusieurs bouleversements dans ce classement à l’échelle africaine, c’est en revanche le calme plat suite aux matchs de barrage de la Coupe du monde 2022 disputés ces derniers jours ! Pas le moindre changement n’est en effet à signaler dans le Top 20 continental avec le Sénégal qui reste leader, suivi par le Maroc et le Nigeria sur le podium. A l’échelle mondiale, les Lions de la Teranga perdent tout de même deux places et chutent en 20e position.



Malgré leur élimination en barrage, le Nigeria (+2 places au niveau mondial) et l’Egypte progressent (+2), l’Algérie (-1) et la RD Congo (-1) limitent la casse, contrairement au Mali (-4). A l’inverse, en dépit de leur qualification, la Tunisie, le Cameroun et le Ghana ne gagnent qu’une place, tandis que le Maroc ne bouge pas.



Le top 10 mondial



1.Brésil

2. Belgique

3. France

4. Argentine

5. Angleterre

6. Italie

7. Espagne

8. Portugal

9. Mexique

10. Pays-Bas



Le top 20 africain



1. Sénégal (20e au niveau mondial)

2. Maroc (24e)

3. Nigeria (30e)

4. Egypte (32e)

5. Tunisie (35e)

6. Cameroun (37e)

7. Algérie (44e)

8. Mali (52e)

9. Côte d’Ivoire (53e)

10. Burkina Faso (56e)

11. Ghana (60e)

12. RD Congo (67e)

13. Afrique du Sud (69e)

14. Cap-Vert (71e)

15. Guinée (80e)

16. Gabon (81e)

17. Bénin (84e)

18. Ouganda (86e)

19. Zambie (87e)

20. Congo (98e)