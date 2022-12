Le Réal de Madrid annonce officiellement la pépite Endrick!

Le Réal de Madrid a officiellement annoncé le recrutement de Endrick, la pépite brésilienne qui fait actuellement sensation.



"Le Real Madrid, la Sociedade Esportiva Palmeiras, Endrick et sa famille ont trouvé un accord pour que le joueur puisse rejoindre le Real Madrid à sa majorité en juillet 2024", informe le club dans un communiqué de presse parcouru par iGFM.



Le Club espagnol renseigne que d'ici là, Endrick continuera sa formation à Palmeiras. Mais, le joueur se déplacera à Madrid dans les prochains jours afin de visiter les installations de la formation de Florentinon Perez.



Endrick Felipe Moreira de Sousa, né à Brasilia en 2006, est l'une des stars en devenir du football mondial, indique le Réal de Madrid. À 16 ans, l'attaquant a déjà remporté le championnat avec Palmeiras et a été élu joueur révélation du championnat brésilien.



De plus, il a déjà battu plusieurs records du club pour sa jeunesse. Il est le joueur le plus jeune de l'histoire de Palmeiras à avoir débuté avec l'équipe première (à 16 ans).