Le Real Madrid a un problème

Le Real Madrid entend profiter du mercato hivernal pour se débarrasser des joueurs qui n’entrent pas dans les plans de Zinedine Zidane.



Si le prochain mercato estival devrait être particulièrement mouvementé au Real Madrid, la faute notamment à la volonté des dirigeants merengue de recruter Kylian Mbappé, ce mois de janvier devrait être relativement calme. Apres un début de saison poussif, les troupes de Zinedine Zidane semblent monter en régime et aucune arrivée notable n’est attendue, si ce n’est celle du jeune Brésilien Reinier, attendu pour évoluer avec le Castilla.



Le mercato hivernal pourrait néanmoins être plus agité dans le sens des départs. Les Merengue comptent en effet sur cette fenêtre pour dégraisser leur effectif. Les stars madrilènes parmi lesquelles Gareth Bale ou James Rodriguez, pourtant guère utilisées par Zinedine Zidane, ne devraient pas être concernées, mais il pourrait en être tout autrement des joueurs cantonnés à de la figuration.



A en croire El Confidencial, Brahim Diaz pourrait ainsi être prêté à Getafe. Mais si Florentino Perez a d’ores et déjà donné son accord, le premier concerné serait, lui, réticent, craignant pour son avenir au Real Madrid en cas de départ. Lui aussi invité à aller voir ailleurs, Mariano Diaz, qui n’a pas disputé la moindre minute depuis son retour l’été dernier, hésiterait également à quitter le club merengue, son salaire (4 M€ annuels) n’étant pas sans poser problème pour les clubs intéressés par ailleurs. Et la situation pourrait se compliquer un peu plus avec le probable retour de Jesus Vallejo, peu utilisé à Wolverhampton, où il a été prêté l’été dernier. Si des clubs semblent intéressés, ses émoluments risquent de refroidir ses prétendants.