Sport

Le Liverpool de Sadio Mané remporte sa 6ème Ligue des Champions

2 but a zéro et le tour est joué. Des buts de Salah sur penalty en tout début de match et de Divock Origi vers la fin auront suffit au bonheur de Liverpool.

La Rédaction

