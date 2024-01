La RD Congo élimine l'Égypte et rejoint la Guinée en quart de finale

La Guinée connaît désormais son adversaire pour les quarts de finale : ce sera la RD Congo, qui a éliminé l'Égypte au terme d'un match fou. Les deux équipes, qui étaient sorties des phases de poules avec trois matchs nuls, ont entamé la rencontre avec beaucoup d'abnégation. Les Pharaons ont monopolisé le ballon, mais les Congolais ont eu les meilleures occasions.

À la 37e minute, suite à une rentrée de touche mal appréciée par la défense égyptienne ,l’attaquant congolais Yoann Wissa a frappé au but, la balle a été déviée sur Elia Meschack qui a marqué de la tête dans le but vide (37). Les Congolais, qui espéraient aller à la pause avec cette avance, ont concédé un penalty suite à un coup de coude de Batubinsika sur Ahmed Hegazy. Mohamed Moustapha, chargé du penalty, n'a pas tremblé et a égalisé pour les Égyptiens (45+2).

En seconde période, les deux équipes ont effectué leurs cinq changements pour remporter le match, mais la réussite n'était pas au rendez-vous. Après 90 minutes, le score était d'un but partout. Au début des prolongations, l'Égypte s'est retrouvée réduite à 10 suite à l'expulsion de Mohamed Hamdy pour un cumul de cartons (96e). Malgré la supériorité numérique, la RD Congo, qui avait continué à attaquer, n'a pas réussi à marquer le but de la victoire.