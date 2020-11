LES LIONS PREMIERS À VALIDER LEUR TICKET QUALIFICATIF

C’est fait le Sénégal est la première équipe à décrocher sa qualification à la phase finale de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) Cameroun 2022. Ce, après avoir engrangé le maximum de points, six, à l’aller (2-0), et au retour (1-0), contre la Guinée Bissau.



Ce fut laborieux car la victoire, au retour, ne s’est dessinée qu’en toute fin de partie, à la 82e minute, avec Sadio Mané. Mais l’objectif est atteint. Aliou Cissé et ses poulains joueront sans pression pour le reste de la compétition. Les Lions ont laissé des plumes puisque leur capitaine, suspendu pour cumul de cartons (jaunes) ne joueront pas la 5e journée contre les Diables rouges de Congo-Brazzaville.



Le Sénégal pourrait être rejoint, dès demain lundi, 16 novembre, d’abord, par l’Algérie, qui fera face au Zimbabwe, dans le groupe H. Ensuite, par le Ghana qui se déplace, mardi prochain, au Soudan, dans le groupe C. Enfin, par la Tunisie qui joue, dans le Groupe J, face à la Tanzanie, à Dar es Salaam.

Après quatre victoires sur quatre matchs en éliminatoires, les Lions joueront leur 16e CAN en 2022.