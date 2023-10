LES LIONS DU SÉNÉGAL DOMPTENT CEUX DU CAMEROUN (1-0)

Le duel de lions qui a eu pour théâtre le stade Bollaert de Lens, en France a fini de livrer son verdict. En match de préparation pour la CAN 2023 qui est attendue en janvier et février prochain à Abidjan, en Côte d’Ivoire, les poulains du coach Aliou Cissé ont battu le Lions indomptables du Cameroun sur la plus petite marque de 1 but à zéro. Le but victorieux a été marqué sur penalty par Sadio Mané en première période.