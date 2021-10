LEADER DEPUIS 39 MOIS, LE SÉNÉGAL BAT UN RECORD DE LONGÉVITÉ

Après 39 mois sur le toit du football africain, le Sénégal égale officiellement le record de la Côte d’Ivoire. Pour rappel, la bande à Sadio Mané occupe cette position depuis novembre 2018. Le dernier classement FIFA vient d’être publié, ce jeudi 21 octobre. Les Lions du Sénégal, leaders dans la zone Afrique, occupent le 20e rang mondial. La Tunisie, 27e, est dans le sillage du Sénégal. Le Maroc, 29e, complète le podium africain.



Le Maroc déloge l’Algérie



Si le Sénégal reste leader, un changement notable est, tout de même, intervenue, dans la zone Afrique. Le Maroc dépasse l’Algérie et récupère la 3e place, juste derrière le Sénégal et la Tunisie. Le Nigéria complète le top 5 africain.



A noter que le classement FIFA du mois prochain fera office de base pour désigner les confrontations de la Zone Afrique pour les barrages de la prochaine Coupe du monde. À ce jour, seuls le Sénégal et le Maroc sont officiellement qualifiés à ce dernier tour de barrages qui se jouera en mars prochain, soit un mois après la CAN Cameroun 2021. Les deux formations sont assurées de figurer dans le pot 1, et éviteront également la Tunisie, l’Algérie et le Nigéria.