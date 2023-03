LE VOTE D’ALIOU CISSÉ QUI FAIT DÉBAT

Sadio Mané a terminé 6ème au classement du Meilleur joueur FIFA The Best et est le joueur africain le mieux placé malgré son absence à la Coupe du monde 2022. Mais le choix d’Aliou Cissé de mettre son métronome en troisième position a fait beaucoup parler et créé une certaine polémique.











Lionel Messi a été plébiscité Meilleur joueur FIFA The Best devant son coéquipier Kylian Mbappé et le Ballon d’Or France Football Karim Benzema. 6ème au classement final avec 19 points, Sadio Mané n’était pas attendu comme vainqueur, mais c’est le choix de son entraîneur en équipe nationale du Sénégal qui fait débat depuis la proclamation des votes. Aliou Cissé a mis Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain & France) en première position suivi d’Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain et Maroc) et enfin Sadio Mané en troisième position. Là où son capitaine, Kalidou Koulibaly, a mis en avant Sadio Mané suivi de Mbappé et Messi.



Un choix bizarre du sélectionneur national qui a fait jaser et beaucoup fait réagir sur les réseaux sociaux. Si Mbappé a réussi une bonne saison avec le PSG et un bon Mondial avec la France, c’est le choix du latéral marocain devant le numéro 10 des Lions du Sénégal qui pose problème même si ce dernier a perdu du terrain entre son transfert au Bayern Munich le 22 juin 2022 et sa blessure au genou en novembre 2022 qui l’a privé du Mondial qatari.



Hakimi ne peut se targuer que d’avoir été demi-finaliste de la Coupe du monde avec le Maroc mais n’a pas dépassé les quarts de finale de la CAN et a été éliminé dès les huitièmes de finale de la Ligue des champions. Contrairement à un Mané qui a réussi une des meilleures saisons de sa carrière avec le sacre à la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) avec les Lions et les titres en Carabao Cup et FA Cup en plus de cette place de finaliste de la C1 avec Liverpool, sans oublier le trophée de Joueur africain de l’année 2022 et sa deuxième place au Ballon d’Or France Football 2022. Ce trophée est censé récompenser les meilleurs joueurs de la saison, pas de la Coupe du monde 2022. Sur cet aspect, Achraf Hakimi ne peut nullement être devant Sadio Mané si Cissé se voulait objectif.



Cissé a mis en avant le Mondial

Mais à se fier à ses votes, Aliou Cissé a clairement pris en compte les résultats de la dernière coupe du Monde, et surtout, le parcours historique du Maroc alors que pour cette édition, ce sont les performances entre le 8 août 2021 et le 18 décembre 2022, date de la finale de la Coupe du monde, qui ont été prises en compte. Pour les titres de meilleur entraîneur et meilleur gardien, le sélectionneur des Lions a voté pour Regragui en premier, Scaloni en 2 et Deschamps en 3 puis Bounou en premier, Martinez en 2 et Courtois en 3. Aliou Cissé s’est créé une polémique dont il se serait bien passé en reléguant en dernière position sa star, son homme à tout faire, le métronome de son équipe.



Les retrouvailles en sélection, au mois de mars prochain pour les besoins des éliminatoires de la CAN 2023, seront scrutées de près avec un Sadio Mané de retour à la compétition depuis la semaine dernière.