Keïta Baldé Diao sur le mondial 2018: « Mon plus beau rêve se réalise »

Choisi parmi les 23 « Lions » qui participeront au Mondial Russie 2018, Sélectionné par Aliou Cissé, l’attaquant de Monaco, Keita Baldé Diao, exulte sur son compte instagram.



« Mon plus beau rêve se réalise. Honneur et fierté de défendre les couleurs de mon pays et de le représenter dans la plus grande compétition », écrit-il.

