KOULIBALY PARLE DU CHAMPIONNAT SAOUDIEN : « C’EST COMPLÈTEMENT DIFFÉRENT DU FOOTBALL EUROPÉEN »

L’été dernier, l’Arabie saoudite a attiré l’attention du monde du sport avec la ruée des stars du ballon rond à l’instar de Kalidou Koulibaly dans son championnat national, la Saudi Pro League « rebaptisée Roshun Saudi League ». Malgré tout cela, le capitaine de l’équipe nationale sénégalaise affirme que le championnat est encore différent de l’Europe.



« Vous savez, quand on est en Europe, en France on pense que le football appartient à l’Europe, à la France que tout est beau ici. C’est vrai je n’ai pas joué beaucoup en France, mais voilà j’ai décidé d’aller là-bas en Arabie saoudite. Au début, c’était difficile parce qu’on ne connaissait pas trop en jouant en Europe. En jouant à Naples, à Chelsea, on ne connaît pas trop le football asiatique. Là on est en train de voir qu’il y a beaucoup de joueurs qui sont en train de rejoindre l’Arabie saoudite dont le niveau est très relevé. J’ai eu la chance de faire la préparation donc ça m’a mis dans le bain directement. Ensuite, on a eu la Coupe Arabe qui nous a permis directement de jauger le football arabe. C’est un football totalement différent du football européen. C’est en le jouant qu’on arrive à l’expliquer. Je n’arrive pas encore à le décrire mais j’avoue que ça change beaucoup. Le championnat saoudien, c’est un mélange, on va dire. Il y a beaucoup d’intensité quand même. Les joueurs saoudiens ne lâchent pas vraiment le morceau. Après techniquement, il y a des joueurs de qualité », estime le Lion de la teranga.