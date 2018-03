JUSTICE: La réaction de Aïda Ndiongue suite au non-lieu prononcé en sa faveur…

L’ex-sénatrice libérale qui n’a pas voulu trop commenter cette décision a indiqué que c’est une chose qui devait arriver et cela est arrivé. « Je n’ai rien à dire. Tout cela devait arriver et c’est arrivé. C’est la volonté divine. Je rends grâce à Dieu« , dira-t-elle au journal « Les Echos ».



Incarcéré durant plusieurs mois, les biens qui étaient en cause étaient estimés à 47 milliards F Cfa. Et pour rappel, Aïda Ndiongue a été inculpée et placée sous contrôle judiciaire depuis mars 2014 pour enrichissement illicite, dans le cadre de la traque des biens mal acquis.