JUSTICE - L’instruction de Macky Sall au ministre de la Justice

Le chef de l’Etat, Macky Sall, a donné des instructions au Ministre de la Justice afin qu’il prépare des projets de texte, liés à la dynamique d’apaisement.



Le président Macky Sall serait-il dans la dynamique d’une éventuelle amnistie. En tout cas, ce mercredi, le communiqué du Conseil des ministres rapporte qu’il «a demandé au Garde des Sceaux, Ministre de la Justice de finaliser les projets de textes pour matérialiser la volonté de réconciliation et de pardon dans le respect de l’Etat de droit et la consolidation de la paix sociale durable».



S’agit-il d’un texte liés à une éventuelle amnistie ? Le Communiqué de presse n’apporte aucune autre forme de précision. En tout cas, le texte rapporte que le chef de l’Etat a réaffirmé son engagement pour un processus inclusif de concertation et de dialogue afin de bâtir des consensus autour de la réconciliation nationale, de l’apaisement et de la pacification de l’espace public en vue de consolider la stabilité politique, économique et sociale.