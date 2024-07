Israël condamne une experte de l'ONU comparant Hitler et NetanyahuIsraël condamne une experte de l'ONU comparant Hitler et NetanyahuIsraël condamne une experte de l'ONU comparant Hitler et Netanyahu

International

Israël condamne une experte de l'ONU comparant Hitler et Netanyahu



En Côte d’Ivoire, Alassane Ouattara entretient le suspense sur sa candidature pour 2025 Israël a accusé vendredi d'"antisémitisme" une experte indépendante de l'ONU ayant cautionné sur le réseau social X un message d'un ancien responsable onusien comparant le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu à Adolf Hitler. Ces derniers mois, les autorités israéliennes ont critiqué à plusieurs reprises la Rapporteure spéciale pour les territoires palestiniens, l'Italienne Francesca Albanese, en particulier après qu'elle a parlé de "génocide" à Gaza. L'experte, qui est mandatée par le Conseil des droits de l'homme de l'ONU mais ne s'exprime pas au nom de l'organisation, a cette fois suscité les critiques d'Israël et des Etats-Unis pour avoir cautionné un message sur X montrant deux photos avec, sur l'une, Hitler entouré d'une foule le saluant et, sur l'autre, M. Netanyahu qui semble entouré par des membres du Congrès américain lors de sa visite cette semaine. "L'Histoire nous surveille toujours", a écrit au-dessus des photos l'auteur de la publication, Craig Mokhiber, un ancien responsable des Nations unies chargé des droits de l'homme qui a démissionné fin 2023 en dénonçant l'incapacité de l'organisation à arrêter le "génocide" des Palestiniens. Commentant sa publication, Mme Albanese a répondu : "C'est précisément ce que je pensais aujourd'hui". Plusieurs responsables israéliens ont dénoncé jeudi et vendredi ses propos et réclamé son départ. Le ministre israélien des Affaires étrangères a jugé "inconcevable" qu'elle "soit encore autorisée à utiliser l'ONU comme un bouclier pour répandre l'antisémitisme" : "Une fois de plus, elle répand une haine ignoble et salit la mémoire de l'Holocauste". Le nouvel ambassadeur israélien auprès de l'ONU à Genève, Daniel Meron, a lui accusé d'"abuser" de son titre onusien "pour répandre la haine et déclarations incendiaires". "Francesca Albanese ne présente aucun signe de neutralité ou d'impartialité et ne peut pas servir en tant qu'experte des droits de l'homme de l'ONU", a-t-il écrit. L'ambassadrice américaine Michèle Taylor a également jugé sur X que "la comparaison de Benjamin Netanyahu à Adolf Hitler est répréhensible et antisémite". La Rapporteure de l'ONU a réagi à ces accusations, affirmant que "la mémoire de l'Holocauste reste intacte". "Les diatribes institutionnelles et les manifestations d'indignation morale sélective n'arrêteront pas le cours de la justice, qui est enfin en marche", a-t-elle ajouté. La guerre a été déclenchée le 7 octobre par une attaque sans précédent du mouvement islamiste palestinien Hamas sur le sol israélien, qui a entraîné la mort de 1.197 personnes, en majorité des civils, selon un décompte de l'AFP établi à partir de données officielles israéliennes. En riposte, Israël a lancé une offensive de grande envergure aérienne puis terrestre dans Gaza, qui a fait plus de 39.000 morts, en majorité des civils, selon des données du ministère de la Santé du gouvernement de Gaza, dirigé par le Hamas.

