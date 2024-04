Investiture de Bassirou Diomaye Faye : Tout savoir sur le programme

Le Centre international de conférences Abdou Diouf (CICAD) se prépare activement pour accueillir ce mardi 2 avril la prestation de serment et l’installation officielle du nouveau Président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye.



La journée débutera à 08h00 avec l’accueil des invités au Centre des Expositions de Diamniadio, suivi à 09h30 par l’arrivée des membres du Conseil Constitutionnel. Les Chefs d’État et de Gouvernement étrangers sont quant à eux attendus entre 09h30 et 10h30 pour participer à cet événement d’importance nationale.



À 10h40, le Président élu, Bassirou Diomaye Faye, fera son entrée et sera accueilli par les membres du Conseil Constitutionnel avant de s’installer dans le Salon d’attente.



La séance officielle débutera à 11h00 avec l’annonce du programme par le maître de cérémonie. Les membres du Conseil Constitutionnel entreront ensuite dans la salle entre 11h05 et 11h10, suivis de l’ouverture de la séance par le Président du Conseil Constitutionnel.



À 11h20, la décision proclamant les résultats de l’élection présidentielle du 24 mars 2024 sera lue par le Chef du Greffe, précédant un discours officiel du Président du Conseil Constitutionnel à 11h25.



Le moment tant attendu de la cérémonie interviendra à 11h40 lorsque l’inspecteur des impôts et domaines Bassirou Diomaye Faye prêtera serment en tant que nouveau Président de la République du Sénégal. Il recevra ensuite l’Écharpe de Grand Croix de l’Ordre national du Lion et le Collier du Grand-Maître de l’Ordre national du Lion entre 11h45 et 12h00.



La cérémonie se clôturera avec le discours d’investiture du Président Bassirou Diomaye Faye à 12h00, suivi de la réception des félicitations du Conseil Constitutionnel, des premières dames des dirigeants étrangers présents, ainsi que des présidents de l’Assemblée nationale à 12h30.