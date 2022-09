IL ÉTAIT UNE FOIS MAME ABDOU AZIZ SY, DABAKH

Il y a 25 ans, jour pour jour, le Sénégal pleurait le rappel à Dieu de Mame Abdou Sy Dabakh, 3e khalife général des Tidianes. Un Guide multidimensionnel dont le discours transcende les âges et les générations. Dans ce contexte d’installation des députés de la 14ème législature, son fameux appel à l’endroit de ces derniers, leur mettant devant leurs responsabilités devant les hommes et devant Dieu, est plus que d’actualité. Mame Abdou, comme on aimait l’appelait, symbolisait l’exemple type du régulateur social, le boussole qui rappelait à chaque instant le cap à suivre.



Durant son khalifat, il fit de nombreux voyages, notamment au Maroc, en Arabie Saoudite, aux États-Unis, en France, en Mauritanie, à la suite des nombreuses sollicitations qu’il reçut, en rapport avec la haute maîtrise qu’il avait du savoir islamique. Son discours à la Mecque en 1965, au congrès islamique, où il fut remarqué, non seulement pour sa maîtrise de la langue arabe mais aussi pour la pertinence et la haute portée de son discours, reste encore dans la mémoire du tijanisme en Afrique.



Ses déplacements à l’intérieur du Sénégal comme à Touba et. Vers d’autres familles religieuses illustrent si besoin en était, l’autre dimension de l’homme de Dieu pétri d’humilité et rassembleur à souhait. Au Sénégal toujours, il œuvra beaucoup dans le domaine agricole et reçut en 1965 une médaille dans ce domaine.



20 ans plus tard, précisément le 14 septembre 2017, Djibo Leyti Ka, président de la Commission nationale du dialogue des territoires disparaissait, le jour même de l’installation de la 13e législature. Pour Mame Abdou, les Sénégalais regrettent un guide religieux véridique et qui n’hésitait pas à asséner ses vérités au pouvoir en place. Djibo Ka, l’auteur du « berger peul au cœur du pouvoir », lui l’ancien député, aura servi tous les régimes de Senghor à Macky Sall.